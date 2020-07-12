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GeriFutbol Merih Demiral takımla çalışmalara başladı! 7 ay sonra...
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Haber Giriş: 12.07.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Merih Demiral takımla çalışmalara başladı! 7 ay sonra...

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Merih Demiral takımla çalışmalara başladı! 7 ay sonra...
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Juventus'ta top koşturan milli yıldız Merih Demiral, 7 ay aradan sonra takımla çalışmalara başladı.

İtalyan ekibi Juventus'a forma giyen milli yıldız Merih Demiral, 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı.

Ocak ayında çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Demiral, takımının Sassuolo ile yapacağı maç öncesi gerçekleştirilen idmanında, grupla çalışmalara başladığı açıklandı. 

22 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1-2 hafta içinde resmi müsabakaya da çıkması bekleniyor.

 

Merih Demiral takımla çalışmalara başladı 7 ay sonra...

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