Son Güncelleme:
Merih Demiral müjdeyi verdi: "Başladık"
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez antrenmanlara başladığını duyurdu.
Juventus ve A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu, Instagram hesabından 'Başladık' mesajıyla idman fotoğrafını paylaştı.
Serie A yönetimi, liglerin 13 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle