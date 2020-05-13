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GeriFutbol Merih Demiral müjdeyi verdi: "Başladık"
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 19:16,Son Güncelleme:

Merih Demiral müjdeyi verdi: "Başladık"

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Merih Demiral müjdeyi verdi: "Başladık"
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Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez antrenmanlara başladığını duyurdu.

Juventus ve A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu, Instagram hesabından 'Başladık' mesajıyla idman fotoğrafını paylaştı.

Serie A yönetimi, liglerin 13 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

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