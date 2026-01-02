Merih Demiral gol attı, Al Nassr'ın serisi sona erdi!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı ağırladı.

King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Al Ahli 3-2 kazandı.

SON GOL MERİH DEMİRAL'DEN

Al Ahli, Ivan Toney'nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken Al Nassr, Abdulelah Al Amri'nin 31 ve 44. dakikalardaki golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.

Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı.

Al Ahli'de Ali Majrashi 90+6'ncı, Al Nassr'da ise Nawaf Boushal 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Al Nassr, ligin gelecek haftasında evinde Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.