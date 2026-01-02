×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Merih Demiral gol attı, Al Nassr'ın serisi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Merih Demiral#Suudi Arabistan#Al Ahli
Merih Demiral gol attı, Al Nassrın serisi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 23:02

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti. Al Ahli'ye galibiyeti getiren golü Merih Demiral attı.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı ağırladı.

King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Al Ahli 3-2 kazandı.

Merih Demiral gol attı, Al Nassrın serisi sona erdi

SON GOL MERİH DEMİRAL'DEN

Al Ahli, Ivan Toney'nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken Al Nassr, Abdulelah Al Amri'nin 31 ve 44. dakikalardaki golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.

Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSamsunspor, Musabanın sözleşmesini feshettiSamsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti!Haberi görüntüle

Al Ahli'de Ali Majrashi 90+6'ncı, Al Nassr'da ise Nawaf Boushal 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Al Nassr, ligin gelecek haftasında evinde Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merih Demiral#Suudi Arabistan#Al Ahli

BAKMADAN GEÇME!