Merih Demiral, futbol tarihine adını yazdırdı! Avusturya maçındaki gollerinin ardından istatistiklere damga vurdu...

Haberin Devamı

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takımımız ile Avusturya kozlarını paylaştı. Leipzig'de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Ay-Yıldızlılar oldu. Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız, Hollanda ile eşleşti.

Karşılaşmada kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral, futbol tarihine adını yazdırdı.

1998'DEN SONRA BİR İLK

Avusturya ağlarını iki golle sarsan Merih Demiral, Lilian Thuram'ın 1998 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a attığı gollerin ardından büyük turnuvalarda bir eleme maçında iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

TÜRKİYE TARİHİNE DE GEÇTİ

Başarılı savunmacı, Nihat Kahveci'nin EURO 2008'de Çekya'ya attığı iki golün ardından milli formayla bir Avrupa Şampiyonası maçında iki gol kaydeden ilk isim oldu.

11 İKİLİ MÜCADELENİN 7’SİNİ KAZANDI

Asıl mevkisi stoper olan ve maça hücumda damga vuran Merih, savunmada da olağanüstü işlere imza attı. Ay yıldızlı oyuncumuz Avusturya karşısında 17 uzaklaştırma ile Türkiye formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Merih Demiral ayrıca yüzde 90 pas isabetiyle oynadı, rakipleriyle girdiği 11 ikili mücadelenin 7’sini kazandı, 10 hava topunun 6’sından üstün ayrıldı, 3 pas arası yaptı ve 2 kez de sahipsiz top kazandı.