Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yu konuk ediyor! Şampiyonlar Ligi'ne SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

ATALANTA

Old Trafford'da 2-0 öne geçmesine rağmen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra 3-2 kaybeden Atalanta, o can sıkıcı yenilgi sonrası oynadığı 3 lig maçında 5 puan toplamayı başardı.

Hans Hateboer sezonu hiç açmadı, Berat Djimsiti 1 aydır yok. Matteo Pessina ve Robin Gosens de aynı şekilde...

Kaptan Rafael Toloi ise üst üste 4 maç kaçırmıştı fakat takımla çalışmalara başlayacağı söylenmişti, ancak maç kadrosuna alınmadı.

TD Gian Piero Gasperini; "Orada büyük karakter ortaya koymuştuk ama sonunu getirememiştik. Bu kez, o maçtan çok farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum. İki takım da birbirini artık daha iyi tanıyor, onların her hamlesine karşı hamlemiz elbette olacak..." dedi.

Manchester'da sakatlanıp çıktıktan sonra Serie A'da da 2 maç kaçıran Merih, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Lazio maçında 90 dakika sahada kaldı ve 2-2 biten mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı. Bir kez daha savunmanın bel kemiği olarak ilk 11'deki yerini alacak.

Gasperini genelde en ileride Luis Muriel ya da Duvan Zapata ile başlayıp arkasına 2 oyuncu koyuyor ama bu kez, hem Muriel hem de Zapata ilk 11'de olabilir. İtalyan kaynaklar tecrübeli çalıştırıcıdan sürpriz bir hamle bekliyor.

MANCHESTER UNITED

İlk maçta 2-0'dan geri gelen Manchester United ise, o maçtan sonra sahasında Liverpool'u ağırlayıp 5-0 kaybetmişti.

Liverpool yenilgisi sonrası TD Ole Gunnar Solskjaer için birçok şey yazıldı ama o, takımının başında Londra'da Tottenham maçına çıkıp 3-0 kazanmasını bildi. Şimdilik sular durulmuş gibi gözükse de, Manchester'da her an her şeyin olabileceği bir sezon yaşıyoruz.

Paul Pogba ve Anthony Martial'ın takımla birlikte İtalya'ya gittikleri bilgisi geçildi. Pogba, orta alanda Scott McTominay ve Bruno Fernandes'le birlikte hücumdaki "Ronaldo & Rashford" ikilisine destek olacak.

Victor Lindelöf deplasman kafilesinde yer almadı. Lindelöf'ün yerine Luke Shaw'u sol stoperde görebiliriz. Yanında "Varane & Maguire" ikilisiyle birlikte...

Bu durumda sol kanatta Alex Telles'in görev yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atalanta'nın son 6 resmi maçında "karşılıklı goller" izledik. (6 maç - 25 gol)

- Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (8 galibiyet - 2 beraberlik)

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,32 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,40'tan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,33 iken Misli.com'da 1,41!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

%19'luk kesim Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarından İtalya'da 3 puan bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Torino ekibiyle öne çıkan anları...