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Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'ya karşı! Old Trafford'da Atalanta'ya verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Manchester United Atalanta
Merih Demiral, Cristiano Ronaldoya karşı Old Traffordda Atalantaya verilen iddaa oranı...

Son maçlarda oldukça formsuz gözüken Manchester United, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın formasını terlettiği Atalanta'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo'yu Old Trafford'a döndürerek büyük yankı uyandıran Manchester United, Premier Lig'e de iyi başlamıştı ancak son 3 haftadan galibiyet çıkartamadı.

Kırmızı Şeytanlar'da cezası biten Aaron Wan-Bissaka ilk 11'deki yerini geri alacak. Anthony Martial ve Raphael Varane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.

Leicester City maçında forma giyemeyen Fred ve Edinson Cavani'nin maç saatine kadar hazır olması bekleniyor.

TD Ole Gunnar Solskjaer; "Her takım kötü bir dönemden geçebilir, biz de şu an öyle bir dönemin içindeyiz. Bunu iyiye çevirme, en iyi cevabı verme yeri de sahadır. Atalanta karşısında bu cevabı vereceğimizi düşünüyorum..." dedi.

İngiliz kaynaklara göre; Harry Maguire yedekte bekleyecek ve savunma ikilisini "Bailly & Lindelöf" oluşturacak.

ATALANTA

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Gian Piero Gasperini yönetiminde taraflı/tarafsız her kesimden takdir alan bir futbol ortaya koyan Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan 4 puan çıkarmasını bilmişti.

Son olarak Serie A'da Empoli deplasmanında 4-1 kazanan İtalyan ekipte Rafael Toloi, Matteo Pessina, Robin Gosens, Hans Hateboer ve Berat Djimsiti deplasman kafilesinde yer almadı.

Toloi'nin yokluğunda savunma üçlüsü "Merih Demiral, Lovato & Palomino" şeklinde oluşacak. Milli oyuncumuz son anda bir aksilik çıkmazsa ilk 11'de mücadeleye başlayacak.

Bazı kaynaklar Mario Pasalic'in önünde "Malinovskyi & Zapata" ikilisini ilk 11'e yazsa da, Malinovskyi yerine Josip Ilicic görebiliriz.

En sağda Davide Zappacosta, en solda Joakim Maehle garanti gibi...

Merih Demiral, Cristiano Ronaldoya karşı Old Traffordda Atalantaya verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United son 7 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Atalanta'nın son 8 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

%39'luk kesim kötü gidişe en acilinden son vermesi gereken ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Merih Demiral, Cristiano Ronaldoya karşı Old Traffordda Atalantaya verilen iddaa oranı...

Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Torino ekibiyle öne çıkan anları...

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