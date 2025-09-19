×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Merih Demiral attı, Al Ahli geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Al Ahli#Al Hilal#Merih Demiral
Merih Demiral attı, Al Ahli geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 23:40

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli, 3-0 geriye düştüğü maçta sahasında Al Hilal ile 3-3 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Al Hilal'in golleri, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'dan geldi.

Al Ahli'nin gollerini ise 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu. Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti. Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.

Gözden KaçmasınVolkan Demirelden Domenico Tedesco yorumuVolkan Demirel'den Domenico Tedesco yorumu!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Al Ahli#Al Hilal#Merih Demiral

BAKMADAN GEÇME!