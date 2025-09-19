Merih Demiral attı, Al Ahli geri döndü!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Al Hilal'in golleri, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'dan geldi.

Al Ahli'nin gollerini ise 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu. Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti. Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.