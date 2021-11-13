Merih Demiral: 'Aklımız Norveç maçındaydı'

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Merih Demiral, "Son 90 dakikaya birlikte gidiyorum, çok mutluyuz. Hak ettiğimiz bir skor aldık. Ben de sonunda karşı kaleye attım. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz." dedi.

'İLK DAKİKALARDA ZORLANDIK'

Merih sözlerini, "Aklımız Norveç maçındaydı biraz da, maçın ilk dakikalarında zorlandık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Rıdvan Yılmaz ise "Bu maç için yapmamız gerekenler belliydi. Öyle de yaptık ve kazandık. Hocam oyuna aldığında bana ileri gitmemi söyledi ve biz de iki gol attık. Son maçta da elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.