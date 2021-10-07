Mercs, Twitch ile olan anlaşmasını yeniledi

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Twitch’in büyük isimlerinden Nicholas "NickMercs" Kolcheff, yayın platformuyla biten sözleşmesini yenileyerek bir süre daha Twitch’te kalacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Benjamin "DrLupo" Lupo ve Timothy "TimTheTatman" Betar gibi isimlerin anlaşmaları bittikten sonra Twitch’i bırakarak Youtube’ geçiş yapmasıyla bazı hayranlar NickMercs’in de aynı yolu izleyeceği yönünde iddialar ortaya atmıştı. Ancak son gelen haberlere göre Twitch, yayıncı ile olan anlaşmasını yenileyerek bir süre daha kendi bünyesinde kalmasını garantiye aldı.

https://twitter.com/NICKMERCS/status/1445426865565483011

Twtich’in büyük meblağlardaki anlaşmalara artık çok sıcak bakmadığı, Tim ve Lupo gibi isimlerin bu yüzden platformu terk ettiği konuşulurken gözler en ünlü yayıncılardan biri olan NickMercs’i izliyordu.

https://twitter.com/LauncherWP/status/1445101423037857806

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Üçüncü parti veri sitelerine göre Mercs’in 7 milyondan fazla takipçisi, 29 binden fazla abonesi var ve bu verilerle göre Twitch’te en büyük 14. kanal.