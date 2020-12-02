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Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine Russell yarışacak

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Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine Russell yarışacak
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Mercedes, korona virüs testi pozitif çıkan Lewis Hamilton'ın yerine Williams Racing'ten George Russell'in yarışacağını duyurdu.

Mercedes'te korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süre piste veda eden Lewis Hamilton'ın yerine, Williams Racing'ten George Russell yarışacak.

Mercedes, konu hakkında resmi açıklamayı yaparken Russell ise, "Onun (Hamilton'ın) yerini kimse alamaz ama yokluğunda araca adım attığım andan itibaren takım için her şeyimi vereceğim" dedi.

 

Mercedeste Lewis Hamiltonın yerine Russell yarışacak

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