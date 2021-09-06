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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Mercedes'in Fin pilotu Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da yarışacak

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Mercedes'in Fin pilotu Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.

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Mercedesin Fin pilotu Bottas gelecek sezon Alfa Romeoda yarışacak

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