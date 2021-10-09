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Mercedes, Hamilton ve Bottas'ın sonuçlarını yol süpürme araçlarıyla duyurdu, Tuzla Belediyesi'nden cevap geldi

#Mercedes#Bottas#Tuzla Belediyesi
Mercedes, Hamilton ve Bottasın sonuçlarını yol süpürme araçlarıyla duyurdu, Tuzla Belediyesinden cevap geldi

Formula 1'de son şampiyon Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi.

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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'nin heyecanı yaşanırken bugünkü sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirildi

Yağış nedeniyle pist üzerinde su birikintileri oluşurken Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları da piste çıktı.

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Formula 1'de son şampiyon Mercedes'in antrenman seansı pek de verimli geçmezken Lewis Hamilton ve Valteri Bottas'ın tur sonuçları esprili şekilde paylaşıldı.

Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını belediye araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi.

YAZICI'DAN WOLFF'A: BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Mercedes takımının patronu Toto Wolff için "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Karşılıklı sosyal medya mesajları çok sayıda paylaşım aldı.  

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#Mercedes#Bottas#Tuzla Belediyesi