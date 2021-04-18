Mercedes-Benz ve Illuminar Gaming ortaklığıyla: ESPOT powered by Mercedes-Benz

Mercedes-Benz’in Polonya kolu, Polonyalı espor organizasyonu Illuminar Gaming ile bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklıkla birlikte otomotiv markası Varşova’daki espor ve oyun mekânı ESPOT Gaming Concept’ın isim sponsoru oldu.

ESPOT Gaming Concept’in Kurucu ve CEO’su olan Jarosław Śmietana, Esports Insider’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes-Benz, [ESPOT] oyun ve espor alanında kalıcı bir markalaşmaya sahip olacak. Başta League of Legends olmak üzere çeşitli oyun ve espor, motorspor etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler koronavirüs pandemisi durumu değerlendirilerek çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek.”

Ortaklık kapsamında Mercedes-Benz’in logosu Ultraliga, akademi takımı ve yayıncılar dâhil olmak üzere Illuminar Gaming’in League of Legends takımı formalarında yer alacak.

Bunların dışında bir belgesel serisi, eğlence ve eğitim şovları ve Illuminar’a özel üretilmiş bir araba projesi de önümüzdeki sene içinde duyurulacak. ESPOT Gaming Concept’ın ismi ise ESPOT powered by Mercedes-Benz olacak.

2015’te kurulan Illuminar Gaming, Polonya’nın en eski espor organizasyonlarından ve şu anda aktif CS:GO, League of Legends, Rocket League ve Hearthstone oyunlarında rekabet ediyor. ESPOT Gaming Concept ise 2020 Ekim ayında açılan Varşova’da açılan ilk espor alanı.