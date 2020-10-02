Merakla Beklenen Xbox Series X ve S İçin Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

2 Ekim itibarıyla web mağazalarında ön siparişe açılan Xbox Series X ve S; arttırılmış yükleme hızı, iyileştirilmiş görselleri ve detayların ön plana çıktığı net ve gerçekçi karakterleriyle dikkat çekiyor.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Oyuncular, Xbox Series X için 9.299 TL, Xbox Series S içinse 5i399 TL’lik satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini verebilecekler.

Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor. Üstelik Microsoft’un popüler oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass sayesinde kullanıcılar Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu aylık düşük bir ücret karşılığında oynama şansı bulacaklar. Yeni nesil Xbox konsolların 10 Kasım itibarıyla piyasada olması bekleniyor.