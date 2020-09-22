Menemespor’da Furkan Bayır sevinci! Savunma performansı...

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetiştirdiği genç futbolcu hem Altınordu hem de Giresunspor maçında defansın göbeğinde forma giyip toplam 180 dakika sahada kaldı.



Teknik direktör Cenk Laleci, Furkan’ın seviyesini en yukarıya doğru çıkaracağını söyledi. Geleceği parlak bir futbolcu yetiştirdiklerini ifade eden Laleci, "Oyuncumuzun performansını beğendim. Furkan genç olmasına rağmen stoperde soğukkanlı bir şekilde mücadele etti. İlerleyen haftalarda adından daha da fazla söz ettirecek" dedi.

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