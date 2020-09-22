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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Menemespor’da Furkan Bayır sevinci! Savunma performansı...

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Menemespor’da Furkan Bayır sevinci! Savunma performansı...
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TFF 1’inci Lig’de ilk 2 haftada evinde Altınordu’ya 2-0 yenilip deplasmanda Giresunspor’la 1-1 berabere kalan Menemenspor’da 20 yaşındaki Furkan Bayır’ın savunmadaki performansı teknik ekibi sevindirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetiştirdiği genç futbolcu hem Altınordu hem de Giresunspor maçında defansın göbeğinde forma giyip toplam 180 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Furkan’ın seviyesini en yukarıya doğru çıkaracağını söyledi. Geleceği parlak bir futbolcu yetiştirdiklerini ifade eden Laleci, "Oyuncumuzun performansını beğendim. Furkan genç olmasına rağmen stoperde soğukkanlı bir şekilde mücadele etti. İlerleyen haftalarda adından daha da fazla söz ettirecek" dedi.

 

Menemespor’da Furkan Bayır sevinci Savunma performansı...

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