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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Menemenspor’un konuğu İstanbulspor! "Sahamızda kayıp istemiyoruz..."

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Menemenspor’un konuğu İstanbulspor! "Sahamızda kayıp istemiyoruz..."
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor’la 1-1 berabere kalan Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor’u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı’nda Ali Şansalan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Teknik Direktör Cenk Laleci, "Son 4 maçımızı kaybetmedik. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. İstanbulspor iyi bir rakip, ancak biz de çıkışa geçtik. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

 

Menemenspor’un konuğu İstanbulspor Sahamızda kayıp istemiyoruz...

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