Menemenspor’un kader haftaları! Ümit Karan'ın zorlu fikstürü...

Ligde 19 puanla 16’ncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, aynı puanı paylaştığı Aydeniz Et Balıkerispor ve Akhisarspor’la üst üste iç sahada karşılaşacak.



Bir sonraki hafta orta sıralarda yer alan Bursaspor’a konuk olacak İzmir ekibi, daha sonra yine 19 puanlı Boluspor ve 13 puanlı Ankaraspor’la (D) kritik sınavlara çıkacak.

Menemenspor, bu periyotta toplayacağı puanlarla ligdeki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Sarı-lacivertliler sezonun son bölümünde ise iddialı ekiplerle karşı karşıya gelecek.

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