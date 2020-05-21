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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Menemenspor’un gözdesi Muhammet Reis

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Menemenspor’un gözdesi Muhammet Reis
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un Muhammet Reis ısrarı sürüyor.

Gelecek sezon için iskelet kadroyu korumak isteyen ve dış transferde de tecrübeli isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’dan orta saha Muhammet Reis’le görüşmelerini sürdürüyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusunu mutlaka kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Cenk Laleci’nin Muhammet’le görüşmelerini sıklaştırdığı bildirildi. Akhisarspor’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Muhammet’in İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Menemenspor’un gözdesi Muhammet Reis

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