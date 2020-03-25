MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda!
GeriFutbol Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani'ye Süper Lig yolu göründü.

Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi.

İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi.

Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Menemensporun istikrar abidesi Arnavut kaleci Selmani
Menemenspor'un istikrar abidesi Arnavut kaleci Selmani!

Menemensporun Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle