Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Menemenspor’un amatörden yeni keşfi Harrison

#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig#Harrison Izuchukwu Jiakponna
Menemenspor’un amatörden yeni keşfi Harrison

Spor Toto 1’inci Lig’de son dönemde Afrika asıllı yabancı futbolcular için önemli bir vitrin olup yeni yetenekleri futbol piyasasına çıkaran Nasadoge Menemenspor’un son keşfi Harrison Izuchukwu Jiakponna oldu.

Haberin Devamı

Amatörden keyfettiği Nijeryalı Ibrahim Akanbi Rasheed’i 2 yıl oynatıp ara transfer döneminde 900 bin TL bedelle Kocaelispor’a satan Menemenspor, yine amatörden bulduğu 21 yaşındaki aynı ülkeden Harrison’u da parlatıyor.

Ülkemize profesyonel futbolcu olma hayaliyle gelen Harrison, geçen sezon Ankara 1’inci Amatör Küme’de Ankara Yaşamkentspor’da forma giydi. 

Afrikalı yabancı futbolcular için özel olarak düzenlenen bir kampta yetenekleri keşfedilen genç futbolcu, devre arasında Menemenspor’da antrenmanlarda beğenildikten sonra profesyonel yapıldı.

Genç yerli ve yabancı futbolculara şans vererek alkış alan teknik direktör Cenk Laleci, stoper ve ön libero olarak oynayabilen Harrison’u ikinci yarıda 3 maçta oynattı.

Sarı-lacivertli ekip, Harrison’u da daha önce amatörden keşfedip sattığı hemşehrisi Rasheed gibi vitrine çıkararak gelecekte transferinden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Menemenspor’un amatörden yeni keşfi Harrison

Haberle ilgili daha fazlası:
#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig#Harrison Izuchukwu Jiakponna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

 #Rusya Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna