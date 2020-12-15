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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Menemenspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi bittti!

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Menemenspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi bittti!
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TFF 1’inci Lig’de evinde İstanbulspor’a 90+4’üncü dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemenspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan sarı-lacivertliler, karşılaşma bitiminde kahroldu.

Futbolcular sahada hayal kırıklığı yaşarken, Teknik Direktör Cenk Laleci, 1-0 öne geçtikleri karşılaşmada talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Menemenspor: 1 - İstanbulspor: 2
Menemenspor: 1 - İstanbulspor: 2

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Laleci, "Maçta galibiyeti alacak pozisyonlar yakaladık. Kalemizde de tehlikeli ataklar oldu. Son anda gole engel olamadık, çok üzüldük" diye konuştu. Takımın yeniden çıkışa geçeceğini anlatan genç teknik adam, "Ben takımımın potansiyeline inanıyorum. Üst üste Eskişehirspor ve Adanaspor’la deplasmanda oynayacağız. Bu maçları mutlak kazanmamız gerekiyor. Galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz" dedi.

 

Menemenspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi bittti

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