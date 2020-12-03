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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Menemenspor’u yabancılar sırtlıyor! 11 golün 9'u...

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Menemenspor’u yabancılar sırtlıyor! 11 golün 9'u...
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TFF 1’inci Lig’de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 2-0, Ankaraspor’u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2’de 2 yapan Menemenspor’un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.

Sarı lacivertli takımın attığı 11 golün 9’unda yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

Ankaraspor karşısında penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-1’e getiren ve toplam gol sayısını 4’e çıkaran Beninli sağ kanat Anane Tidjani, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor.

TFF 1. Lig | Menemenspor 2-1 Ankaraspor
TFF 1. Lig | Menemenspor 2-1 Ankaraspor

İzmir ekibinde Nijeryalı forvet İbrahim Akanbi Rasheed’in 3 golü bulunuyor.

Liberyalı santrfor Mohammed Kamara ve Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun’un ise 1’er gol kaydetti.

Menemenspor’un 2 golü ise Rıdvan ve Tayfun’dan geldi.

 

Menemenspor’u yabancılar sırtlıyor 11 golün 9u...

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