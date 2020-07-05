Menemenspor'u Samed Ali Kaya taşıyor

Adanaspor filelerini dün biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Samed Ali, ara transfer döneminde Göztepe'den kiralık olarak transfer olduğu Menemenspor'daki 5. golünü attı. Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da 4 gol kaydeden 25 yaşındaki forvet toplamda 9 gole ulaştı.







Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada forvet oyuncuları Ali Özgün'ün takımdan ayrılması, Hüseyin Çolak'ın kadro dışı kalmasıyla yedek kulübesinden kurtulan Samed Ali, ilk 11'de şans bulduğu son 4 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli forvetin gol attığı son 3 maçta Menemenspor evinde Boluspor'la 1-1 berabere kalırken, Keçirengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilip, Adanaspor'u 4-2 ile geçmeyi başardı. Samed Ali'nin dün Adanaspor'a attığı ikinci golü alkış topladı.

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