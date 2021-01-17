MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye gitti
GeriFutbol Menemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Menemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye gitti
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’un forveti Kubilay Yılmaz, Polonya’ya transfer oldu. Sezon başında Boluspor’dan sarı-lacivertlilere gelen 24 yaşındaki oyuncu, Korona Kielce'ye imza attı.

Bu sezon Menemenspor’da sadece 3 maça çıkan gurbetçi futbolcu toplam 39 dakika sahada kaldı. Avrupa’da daha önce Çekya’nın Znojmo ve Slovakya’nın Spartak Trnava takımlarında da oynayan Kubilay, yeniden yurt dışına döndü.

Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Menemenspor Niğde Anadolu FK’dan Berkay Samancı, Manisaspor’dan ise Cevdet Enes’i renklerine bağlamıştı.

Menemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielceye gitti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle