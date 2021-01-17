Menemensporlu Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye gitti

Bu sezon Menemenspor’da sadece 3 maça çıkan gurbetçi futbolcu toplam 39 dakika sahada kaldı. Avrupa’da daha önce Çekya’nın Znojmo ve Slovakya’nın Spartak Trnava takımlarında da oynayan Kubilay, yeniden yurt dışına döndü.



Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Menemenspor Niğde Anadolu FK’dan Berkay Samancı, Manisaspor’dan ise Cevdet Enes’i renklerine bağlamıştı.

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