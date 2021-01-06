Menemensporlu Furkan Bayır'a Galatasaray, Yusuf Talum’a Beşiktaş talip!

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı Furkan için Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edildi. Galatasaraylı kurmayların bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi.

Göztepe’den kiralanan sağ bek Yusuf Talum’u da Beşiktaş’ın takip ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Yusuf için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’e teklif götüreceği ileri sürüldü.

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