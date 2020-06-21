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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Menemenspor'dan umutlu başlangıç

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Menemenspor'dan umutlu başlangıç
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TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgınının ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında ilk maçına çıkan Ekol Göz Menemenspor mücadeleyi 1-0 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Play-Off umutlarını koruyan sarı-lacivertliler oynadığı futbolla da geçer not aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, uzun bir ara vermelerine rağmen oyuncularının hazır bir görüntü sergilediğini ve takımın istekli olduğunu vurguladı. 

Play-Off şanslarını sürdürdüklerini anlatan Laleci, "Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Balıkesirspor deplasmanı da çok kritikti. Rakibimiz de bizim gibi Play-Off umutları taşıyordu. Kazandık ve önemli bir vrajı döndük. Şimdi kalan 5 karşılaşmamıza odaklanacağız, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Menemenspor gelecek hafta evinde Boluspor'la oynayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Mustafa Çeçenoğlu ise cezalı duruma düştü. 

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