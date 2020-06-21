Menemenspor'dan umutlu başlangıç

Play-Off umutlarını koruyan sarı-lacivertliler oynadığı futbolla da geçer not aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, uzun bir ara vermelerine rağmen oyuncularının hazır bir görüntü sergilediğini ve takımın istekli olduğunu vurguladı.

Play-Off şanslarını sürdürdüklerini anlatan Laleci, "Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Balıkesirspor deplasmanı da çok kritikti. Rakibimiz de bizim gibi Play-Off umutları taşıyordu. Kazandık ve önemli bir vrajı döndük. Şimdi kalan 5 karşılaşmamıza odaklanacağız, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Menemenspor gelecek hafta evinde Boluspor'la oynayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Mustafa Çeçenoğlu ise cezalı duruma düştü.