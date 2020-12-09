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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Menemenspor'dan Pierre Webo'ya destek!

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Menemenspor'dan Pierre Webo'ya destek!
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Afrikalı oyuncuları Liberyalı Mohammed Kamara, Beninli Tidjani Anaane ve Nijeryalı futbolcuları Sikiru Olatunbosun ile Adamu Alhassan, Pierre Webo'ya destek videosu gönderdi.

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris St Germain-Medipol Başakşehir maçının 4’üncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Başakşehir Antrenörü Webo için Menemenli oyuncular Türkçe, "Irkçılığa hayır, ırkçılığına son, hepimiz insanız. Pierre Webo" sözlerini kullandı.

 

Menemenspordan Pierre Weboya destek

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