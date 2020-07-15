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GeriFutbol Menemenspor’dan Mustafa Çeçenoğlu ile devam kararı!
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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Menemenspor’dan Mustafa Çeçenoğlu ile devam kararı!

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Menemenspor’dan Mustafa Çeçenoğlu ile devam kararı!
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TFF 1’inci Lig’de son hafta maçında cuma günü Altınordu’yu konuk edecek Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sona erecek Mustafa Çeçenoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kanatlarda görev yapan oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Mustafa’ya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi.

Menemenspor’da gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin de radarına giren deneyimli oyuncunun ise bir üst lige gitmek istediği vurgulandı.

Bu sezon 1’inci Lig’de 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 bin 278 dakika süre alıp 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

 

Menemenspor’dan Mustafa Çeçenoğlu ile devam kararı

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