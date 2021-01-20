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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Menemenspor’dan Hamza Ok hamlesi! Ümit Karan takımı güçlendiriyor...

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Menemenspor’dan Hamza Ok hamlesi! Ümit Karan takımı güçlendiriyor...
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TFF 1’inci Lig’in ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK’dan Berkay Samacı ile sözleşme imzalayıp Manisasporlu Cevdet Enes’le prensip anlaşmasına varan Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor, Adana Demirspor’dan Hamza Ok’u listesine ekledi.

Adana Demirspor’la yollarını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Menemenspor’dan Hamza Ok hamlesi Ümit Karan takımı güçlendiriyor...


Sakaryaspor altyapısında futbola başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, Sancaktepe Belediyespor ve Adana Demirspor’da oynadı.

Bu sezon Adana ekibiyle 4 resmi maça çıkan Hamza toplam 227 dakika sahada kaldı.

 

Menemenspor’dan Hamza Ok hamlesi Ümit Karan takımı güçlendiriyor...

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