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Haber Giriş: 21.08.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Menemenspor'dan çifte transfer

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Menemenspor, orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır ve kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 2020-2021 sezonu kadro planlamaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Altay'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile 1 yıllık, Almanya'nın TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibi, transferlerin hayırlı olmasını dilerken iki futbolcuya da sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık olarak Oğuz Han Aynaoğlu, takımıyla beraber 12 resmi karşılaşmada forma giymişti. Berkan İbrahim Çakır ise geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eintracht Braunschweig formasıyla U19 liginde ter dökmüştü.

Menemenspordan çifte transfer

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