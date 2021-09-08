Menemenspor'dan 3 transfer hamlesi!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Giresunspor oynayan orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Son olarak Kayserispor'da top koşturan stoper Oğuzhan Çapar ve Bandırmaspor'da oynayan Beninli forvet Mickael Franck Pote ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.