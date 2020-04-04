Menemenspor’da yuvaya dönen Rıdvan Koçak vazgeçilmezler arasına girdi!

Toplam 8 maçta 686 dakika görev yapan 31 yaşındaki oyuncu savunmanın sağında yaşanan eksikliği giderdi.

Geçen sezon 2. Lig’de Menemenspor’da görev yapıp yaz döneminde Bandırmaspor’a transfer olan deneyimli oyuncu yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Liglerin başlamasını iple çektiklerini ifade eden Rıdvan, "Herkes önce sağlığına dikkat etsin. Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınından kurtulacak ve futbol yeniden ayağa kalkacak" dedi.





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