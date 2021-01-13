Menemenspor'da Ümit Karan ilk transferini yapıyor! Berkay Samancı...

Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemenspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Berkay uzun yıllar İzmir’de futbol oynadı. Bucaspor’a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015’tü Altınordu’ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı.

Bu sezonun ilk yarısında 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK’da oynayan Berkay, 17 resmi maça çıkıp 1402 dakika sahada kaldı.

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