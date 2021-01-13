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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Menemenspor'da Ümit Karan ilk transferini yapıyor! Berkay Samancı...

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Menemenspor'da Ümit Karan ilk transferini yapıyor! Berkay Samancı...
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TFF 1’inci Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor’un tecrübeli futbolcu Berkay Samancı ile anlaştığı öğrenildi.

Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemenspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Menemenspor’da Ümit Karan takviye istiyor
Menemenspor’da Ümit Karan takviye istiyor!

Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Berkay uzun yıllar İzmir’de futbol oynadı. Bucaspor’a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015’tü Altınordu’ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı.

Menemensporda Ümit Karan ilk transferini yapıyor Berkay Samancı...

Bu sezonun ilk yarısında 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK’da oynayan Berkay, 17 resmi maça çıkıp 1402 dakika sahada kaldı.

 

Menemensporda Ümit Karan ilk transferini yapıyor Berkay Samancı...

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