MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor’da Ümit Karan devam edecek mi? Bayram sonrası açıklama...
GeriFutbol Menemenspor’da Ümit Karan devam edecek mi? Bayram sonrası açıklama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Ümit Karan devam edecek mi? Bayram sonrası açıklama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor’da Ümit Karan devam edecek mi? Bayram sonrası açıklama...

TFF 1’inci Lig’de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor’da teknik direktör Ümit Karan’ın geleceğinin Ramazan Bayramı’nın ardından netleşeceği bildirildi.

Onursal Başkan Tahir Şahin’in önümüzdeki hafta Karan’la masaya oturacağı ifade edilirken, genç teknik adamın yönetimden üst sıralara oynayacak bir kadro isteyeceği vurgulandı.

Ümit Karan’ın yeni sezonda tekrar küme düşme stresi yaşamak istemediğini Taner Şahin’e söylediği bildirildi. Ancak bütçe konusunda sıkıntılar yaşayan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Menemenspor’da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok yabancı oyuncusu ülkesine döndü.

Menemenspor’da Ümit Karan devam edecek mi Bayram sonrası açıklama...

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi