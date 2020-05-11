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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Menemenspor'da testler negatif

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Menemenspor'da testler negatif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiaya derin bir nefes aldırdı.

Teknik direktör Cenk Laleci, salgına yönelik her türlü önlemleri aldıklarını söyledi.

Uğur Meleke: 'Bjelica risk, Şenol Güneş büyük hata yaptı'Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Meleke, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen Nenad Bjelica ile ilgili dikkat çekici yorumlar yaparken, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın gelecekleri ve A Milli Takım Teknik Diretörü Şenol Güneş ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
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Genç teknik adam, "Tesislerimizde personelimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak sürekli çalışıyor. Temizlik ve dezenfekte işlemi her zaman yapılıyor. Oyuncularımız, bizler ve çalışanlarımız da her hafta teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar kulübümüzde pozitif bir vakaya rastlamadık. Tedbirleri asla elden bırakmayacağız. Öncelikli olan insan sağlığıdır. Umarım pandemi bitene kadar her şey yolunda gider. İdmanlarımızı da yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştiriyoruz" yorumunu yaptı.

Menemensporda testler negatif

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