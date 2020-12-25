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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da teknik ekip görevine devam edecek! Yabancı ihlali sonrası flaş karar...

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Menemenspor’da teknik ekip görevine devam edecek! Yabancı ihlali sonrası flaş karar...
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Adanaspor’u 3-2 yenmesine rağmen maçta 6 yabancı futbolcu oynatıp kural ihlali yapan Menemenspor’da teknik ekibin görevine devam edeceği açıklandı.

Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yolları ayırmadıklarını belirterek, "Yardımcı Antrenör Mehmet Ali Beşel de görevini sürdürecek. Sadece Orhan Terzi ile yollarımızı ayırdık. Terzi’nin gitmesi kesinlikle 6 yabancı oynatılmasından dolayı kaynaklanmıyor. Bize haddini aşan davranışlarda bulundu" diye konuştu. Cenk Laleci’nin takımın başında olduğu bilgisini veren Şahin, "Talihsiz bir olay yaşadık. Türk futbolunda böyle örnekler var. Biz kenetleneceğiz. Pazar günü evimizde oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçına odaklanıyoruz. Bu maçı kazanıp yaşadığımız kötü günleri geride bırakacağız" dedi.

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