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GeriFutbol Menemenspor’da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Menemenspor’da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!

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Menemenspor’da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un savunma oyuncusu Ercan Coşkun, defansın her bölgesinde görev yaparak adeta bir joker oldu.

Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi.

Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 asist yapıp 1 de gol attı.

Ercan’ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, "Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti" diye konuştu.

Menemenspor’da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu

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