Menemenspor’da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!

Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi.

Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 asist yapıp 1 de gol attı.

Ercan’ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, "Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti" diye konuştu.





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