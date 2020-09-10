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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı

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Menemenspor'da Şeref Özcan imzaladı
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TFF 1. Lig'in ilk maçında yarın İzmir derbisinde Altınordu ile evinde karşı karşıya gelecek Menemenspor, gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Son olarak Almanya'nın Preuben Münster takımda görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı.

Hamburg altyapısından yetişen Şeref, Abbehausen, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, Berliner AK ve son olarak Preuben Münster formalarını terletti.

Menemensporda Şeref Özcan imzaladı

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