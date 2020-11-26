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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Menemenspor'da olağanüstü genel kurul kararı

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Menemenspor'da olağanüstü genel kurul kararı
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Menemenspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 12 Aralık Cumartesi günü, aksi takdirde 19 Aralık Cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kongreye sadece üyelerin katılacağı aktarıldı.

Menemenspor'un 2018 ve 2019'da yapılan iki olağanüstü genel kurulu, usul ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Menemensporda olağanüstü genel kurul kararı

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