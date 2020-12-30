Menemenspor’da Murat Erdemir'e veda! Ümit Karan'dan ilk hamle...

Sarı-lacivertli kulüp, Murat’la ilgili, "Her veda, gelecekte yeni bir başarı demektir. Kulübümüze 11 yıldır özveriyle hizmet etmiş Pire lakaplı oyuncumuz Murat Erdemir ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Murat kardeşimize bundan sonraki futbol hayatında, gideceği kulüpte sağlıklı ve başarılı günler dileriz. Sen Menemenspor’u çok sevdin, Menemenspor camiası da seni çok sevdi. Kulübümüze yaptığın tüm katkılar için teşekkürler Pire" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka altyapısında yetişen 31 yaşındaki futbolcu 2010 yılında Menemenspor’da profesyonel olmuştu.

6 yabancı oynatarak kural hatası yaptığı Adanaspor maçında aldığı hükmen mağlubiyet puan tablosuna yansıtılan Menemenspor, devrenin son haftası öncesi 16 puanla 12’nci sırada yer alıyor.

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