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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Murat Erdemir'e veda! Ümit Karan'dan ilk hamle...

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Menemenspor’da Murat Erdemir'e veda! Ümit Karan'dan ilk hamle...
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta Adanaspor’a hükmen kaybedilen deplasman maçından beri yaşadığı gergin günlerin ardından teknik direktör Cenk Laleci’yle vedalaşıp, yerine aynı gün takımı Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldızı Ümit Karan’a emanet eden Menemenspor’da yönetim 11 yıldır kulüpte görev alan ön libero Murat Erdemir’le yolları ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, Murat’la ilgili, "Her veda, gelecekte yeni bir başarı demektir. Kulübümüze 11 yıldır özveriyle hizmet etmiş Pire lakaplı oyuncumuz Murat Erdemir ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Murat kardeşimize bundan sonraki futbol hayatında, gideceği kulüpte sağlıklı ve başarılı günler dileriz. Sen Menemenspor’u çok sevdin, Menemenspor camiası da seni çok sevdi. Kulübümüze yaptığın tüm katkılar için teşekkürler Pire" açıklamasını yaptı.

Ümit Karan, Menemenspor ile anlaştı Türkiyeye dönüyor...
Ümit Karan, Menemenspor ile anlaştı! Türkiye'ye dönüyor...

Karşıyaka altyapısında yetişen 31 yaşındaki futbolcu 2010 yılında Menemenspor’da profesyonel olmuştu.

6 yabancı oynatarak kural hatası yaptığı Adanaspor maçında aldığı hükmen mağlubiyet puan tablosuna yansıtılan Menemenspor, devrenin son haftası öncesi 16 puanla 12’nci sırada yer alıyor.

Menemenspor’da Murat Erdemire veda Ümit Karandan ilk hamle...

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