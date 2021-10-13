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Menemenspor’da Mickael Pote'nin henüz siftahı yok

#TFF 1. Lig#Menemenspor#Mickael Pote
Menemenspor’da Mickael Potenin henüz siftahı yok

TFF 1’inci Lig’de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Menemenspor’da büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli golü Mickael Pote oynadığı 5 müsabakada gol atma başarısı gösteremedi.

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İlk kez 4’üncü haftadaki Adanaspor deplasmanında kadroya alınıp, 68’inci dakikada oyuna dahil olan Beninli santrfor, daha sonra ilk 11’de şans bulduğu Manisa FK, Ankaragücü (D), Eyüpspor ve Altınordu (D) karşılaşmalarında da rakip fileleri sarsamadı. Pote sadece Ankaragücü deplasmanında Rasheed’e asist yaptı.

Adana Demirspor formasıyla 2015-16’da 20 gol, 2016-17’te 24 gol atarak iki kez gol kralı olan Pote, Adana ekibinde 2018-19’da 16 kez rakip fileleri sarstı.

2019-20’de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasıyla 7, geçen sezon ise Bandırmaspor formasıyla 8 gol kaydeden 37 yaşındaki usta golcü, 1’inci Lig’de 160 maçta toplam 75 kez gol sevinci yaşadı.

Yılport Samsunspor maçında yine ilk 11’de yer alması beklenen Pote, Menemenspor formasıyla ilk golünü atarak siftah yapmayı, İzmir temsilcisi de 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

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#TFF 1. Lig#Menemenspor#Mickael Pote

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