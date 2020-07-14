Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti

Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp personeline emekleri için minnettarım. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama şimdilik hoşçakal Menemenspor ve Menemenspor'un güzel taraftarı" mesajını paylaştı.

Mehmet, sarı-lacivertli formayla 29 lig maçında 6 kez rakip fileleri sarstı.





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