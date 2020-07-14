MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti
Geri Futbol Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sözleşmesi sona eren Mehmet Boztepe ile yolları ayırdı.

Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp personeline emekleri için minnettarım. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama şimdilik hoşçakal Menemenspor ve Menemenspor'un güzel taraftarı" mesajını paylaştı.

Mehmet, sarı-lacivertli formayla 29 lig maçında 6 kez rakip fileleri sarstı.

Menemensporda Mehmet Boztepe veda etti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle