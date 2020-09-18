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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da kaptan Taşkın Çalış sakatlandı!

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Menemenspor’da kaptan Taşkın Çalış sakatlandı!
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TFF 1'inci Lig’in 2’nci haftasında pazar günü Giresunspor deplasmanına çıkacak Menemenspor’da kaptan Taşkın Çalış’ın sakatlığı can sıktı.

Geçen haftaki Altınordu karşılaşmasında önce idmanda sağ arka adalesinden sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusunda yırtık tespit edildiği ve en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Teknik direktör Cenk Laleci, Taşkın’ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Oyuncumuzdan bir süre daha yararlanamayacağız. Taşkın bizim için kilit oyunculardan biri. En kısa zamanda iyileşecektir. Giresunspor maçı ise zorlu geçecek. Altınordu karşılaşmasından gereken dersleri aldı. Giresun’dan puan ya da puanlarla dönüp seri başlatacağız" yorumunu yaptı.

 

Menemenspor’da kaptan Taşkın Çalış sakatlandı

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