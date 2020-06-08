Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş

Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasında olduğu vurgulandı.





Osmanlıspor'un altyapısından yetişip Galatasaray'a transfer olan Altuğ, Medipol Başakşehir, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu.

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