MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş
GeriFutbol Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor'da hedef Hüseyin Altuğ Taş
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin Altınordu'nun pilot takımı olan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK'dan forvet Hüseyin Altuğ Taş'la görüşmelere başladığı ifade edildi.

Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasında olduğu vurgulandı.

Osmanlıspor'un altyapısından yetişip Galatasaray'a transfer olan Altuğ, Medipol Başakşehir, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu.

Menemensporda hedef Hüseyin Altuğ Taş

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle