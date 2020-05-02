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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Menemenspor’da Harun Kavaklıdere formaya hasret!

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Menemenspor’da Harun Kavaklıdere formaya hasret!
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TFF 1. Lig temsilcsi Ekol Göz Menemenspor’da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı.

Ara transfer döneminin son gününde Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor’dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı.

Son olarak 15 Mart’ta iç sahada 2-2 sona eren İstanbulspor maçında kadroya giren Harun, 90 dakika yedek kulübesinde bekledi.

Genç futbolcu, koronavirüs salgınıyla ara verilen lig yeniden başladıktan sonra süre almayı bekliyor.

Menemenspor’da Harun Kavaklıdere formaya hasret

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