Menemenspor'da film gibi ayrılık hikayesi!

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi kadar önceki güne damgasını vuran diğer bir olay tartışmasız Adana-Menemen maçında konuk takımın kural ihlali yaparak 6 yabancı oyuncu ile sahaya çıkması ve sonrasında yaşananlar oldu. 3-2 kazandığı maçta fazla yabancı oynatması nedeniyle hükmen mağlup sayılacak olan İzmir ekibi maçın hemen ardından sosyal medya hesabından “Kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Terzi ile kulübümüzün ilişiği kesilmiştir” açıklamasını yaptı. Kulübün bu açıklamasına Terzi de yine sosyal medyadan vefat eden annesiyle yan yana olduğu fotoğrafla birlikte şu paylaşımla yanıt verdi:

'Bu dünya yalancıların dünyası anne'

“Annem o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem? Oğlunu otelden atıp, uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki. Bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum.” Orhan Terzi ayrıca “Adanaspor maçında tribündeydim, müsabakayı buradan takip ettim. Karşılaşma sonrası kulüpten herhangi bir yetkili beni aramadı” dedi.

Yönetime haddini bildirmeye kalktı

Menemenspor ise kural hatası ve Orhan Terzi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin de görevine son verilmiştir. Terzi’nin görevine son verilmesiyle ilgili yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi’nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir. Kulübümüz, ahlak ve nezaket kurallarını destur edinmiştir. Bu kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor’da barınamamış, bundan sonra da barınamayacaktır.”

Şeref golü attı, Terzi başkanı hedef aldı

Menemen'de Orhan Terzi’nin kovulması kamuoyunda hatanın faturasının kesilmesi olarak yorumlandı. Ancak gerçek çok başkaydı. İddialara göre sezon başı gelen Şeref Özcan’ın transferinde Orhan Terzi de başroldeydi. Ancak 6 maçta oynayıp skora katkı veremeyen kanat oyuncusu sakatlık nedeniyle de 4 maç kaçırdı. Şeref’in bekletilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilen Terzi, gurbetçi oyuncunun Adana’da takımının ilk golünü atması sonrası tribünde başkan Kazım Hürol Taklak’a sert sözler sarf etti. Bu sözler başkana iletilince de görevine son verildi.

'Cenk Laleci arayıp istifa edeceğini söyledi'

Menemenspor'da yabancı konusunda yapılan kural ihlali nedeniyle kendisini sorumlu tuttuğunu belirten yardımcı antrenör Mehmet Ali Şenel istifa ederken, gözler teknik direktör Cenk Laleci’de. Orhan Terzi kendisini arayan Laleci’nin görevinden istifa edeceğini söylediğini belirtirken “Cenk hocama takımdaki oyuncuların ona ihtiyacı olduğunu söyledim. Takımın menfaati için görevde kalmasının sağlıklı karar olacağını ilettim” dedi