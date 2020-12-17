Menemenspor’da Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri! Selmani ve Tayfun...

Selmani ve Tayfun 13 maçın tamamında forma giymeyi başardı.

İki oyuncu da tüm maçlarda 90’ar dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Tayfun 3’üncü haftada 5-2 kaybedilen Tuzlaspor maçında 1 gol atarken, 10’uncu haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Bereket Sigorta Ümraniyespor müsabakasında da 1 asist yaptı.

Teknik direktör Cenk Laleci, "Selmani ve Tayfun tüm maçlarda oynadı. İkisinden de memnunum. Takımda çok iyi oyuncularımız var. Herkes formayı kapmak için canla başla mücadele ediyor" dedi.

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