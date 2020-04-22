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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Menemenspor'da Cenk Laleci geleceği düşünüyor

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Menemenspor'da Cenk Laleci geleceği düşünüyor
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evden sürdürdüğünü, bu süreçte yeni sezonun kadro planlamasını da yaptığını söyledi.

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1'inci Lig'de bu sezon başarılı olduklarını belirten genç teknik adam, "Herkes bize 'kesin küme düşerler' gözüyle bakıyordu. Biz ilk yılımızda Play-Off'u dahi zorluyoruz. Salgın biter bitmez lig başlayacak ve biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yapıyoruz. Birçok ligden oyuncu tarıyoruz, takip ettiğimiz futbolcuların maçlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Transfer listemizi de hazırlıyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayıp önümüzdeki sezon için yine sağlam temeller atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Menemensporda Cenk Laleci geleceği düşünüyor

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