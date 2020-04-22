Menemenspor'da Cenk Laleci geleceği düşünüyor

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1'inci Lig'de bu sezon başarılı olduklarını belirten genç teknik adam, "Herkes bize 'kesin küme düşerler' gözüyle bakıyordu. Biz ilk yılımızda Play-Off'u dahi zorluyoruz. Salgın biter bitmez lig başlayacak ve biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yapıyoruz. Birçok ligden oyuncu tarıyoruz, takip ettiğimiz futbolcuların maçlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Transfer listemizi de hazırlıyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayıp önümüzdeki sezon için yine sağlam temeller atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!