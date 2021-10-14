Menemenspor’da Balotelli’nin kardeşi kadroya giremedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Saadet zinciri vurgununda kritik gelişme Sanıktan skandal hareketSaadet zinciri vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket#Dolandırıcılık
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
İş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı Kıskıvrak yakalandılarİş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı! Kıskıvrak yakalandılar#Mersin
Bilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklamasıBilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklaması#Koronavirüs
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Kadınlar ne demek istediKadınlar ne demek istedi?#Bensu Soral
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Menemenspor’da Balotelli’nin kardeşi kadroya giremedi

#Menemenspor#Mario Balotelli#Enock Barwuah
Menemenspor’da Balotelli’nin kardeşi kadroya giremedi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor’un Adana Demirspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertlilerin sürpriz bir şekilde 6 Eylül’de anlaştığını duyurduğu Barwuah, bu tarihten sonra oynanan 5 müsabakada da forma giyemedi. 

Balotelli, Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüpleri gezdikten sonra bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor’da Süper Lig’de son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplarken, kardeşi Barwuah’ın henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Menemenspor’da Balotelli’nin kardeşi kadroya giremedi

Antrenman eksiğini kapatmaya çalışan 28 yaşındaki İtalyan santrforun teknik direktör Cenk Laleci’nin gözüne girmek için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.

Balotelli, Barwuah ailesinden 2 yaşındayken evlatlık verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Menemenspor#Mario Balotelli#Enock Barwuah

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!