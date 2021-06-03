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GeriFutbol Menemenspor’da Aydın Yılmaz'la yollar ayrıldı
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Aydın Yılmaz'la yollar ayrıldı

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Menemenspor’da Aydın Yılmaz'la yollar ayrıldı

TFF 1’inci Lig’de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, deneyimli futbolcu Aydın Yılmaz’la yollarını ayırdı.

Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sadece 4 maç oynayan 33 yaşındaki Aydın’la 6 aylık mukavele yapılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde Aydın’ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Zenke’yle de yola devam edilmeyeceği bildirildi.

Menemenspor’da Aydın Yılmazla yollar ayrıldı

Aydın gibi ara transfer döneminde İzmir ekibine imza atan Nijeryalı forvetle sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı.

Zenke, Menemenspor’da 7 lig maçına çıkıp 2 gol attı.

 

Menemenspor’da Aydın Yılmazla yollar ayrıldı

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